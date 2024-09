Léo Pereira sofre entorse no joelho e desfalca o Flamengo contra o Corinthians

Apesar da vitória do Flamengo por 1 a 0 na Fonte Nova, na última quarta-feira, a partida com o Bahia pela Copa do Brasil ainda dá dor de cabeça ao técnico Tite. Depois de perder o meia De la Cruz e o atacante Michael por lesões na coxa direita, o treinador não poderá contar com Léo Pereira no duelo com o Corinthians, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro teve constatada uma entorse no joelho esquerdo, também sofrida em Salvador, e não foi relacionado para a viagem a São Paulo. Assim, David Luiz deve compor a dupla de zaga ao lado de Fabrício Bruno.

Além do trio, o lateral Viña, o meia Arrascaeta e os atacantes Gabigol e Everton Cebolinha estão fora de combate, todos por lesões.

Por outro lado, o atacante Pedro, recuperado de lesão na coxa esquerda, e o meia argentino Carlos Alcaraz, que já está regularizado, são as novidades na lista de relacionados do time carioca.

Também recém-contratados, o lateral Alex Sandro e o atacante Gonzalo Plata ainda não estão à disposição de Tite. A dupla se apresentou neste sábado no Ninho do Urubu, realizou testes físicos, conheceu as instalações do centro de treinamento e teve o primeiro contato com a comissão técnica e com os novos companheiros.

O time da Gávea encerrou os preparativos para a partida com o Corinthians na manhã deste sábado, uma das duas atividades realizadas entre o último jogo e o de amanhã, e viajou para São Paulo à tarde.