Após quase 3 horas, luz foi totalmente restabelecida em SP, dizem Enel e ONS

A concessionária Enel informou que o fornecimento de energia elétrica em São Paulo foi normalizado por volta das 20 horas após uma ocorrência no sistema de transmissão, que não pertence à Enel. A empresa confirma que as regiões Norte e Leste foram impactadas. "A Enel Distribuição São Paulo informa que, por volta das 20h, após a recomposição de cargas pela empresa transmissora, normalizou o fornecimento de energia para todos os clientes que tiveram o serviço afetado nesta tarde."

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) "confirma que houve interrupção de carga de cerca de 870 MW hoje, 31/8, às 17h31, após o desligamento de todos os equipamentos da subestação Guarulhos, de propriedade da Eletrobras". "Em função do ocorrido, houve interrupção das cargas da ENEL-SP atendidas pelas subestações Norte e Miguel Reale", diz o órgão federal.

Moradores de vários bairros de São Paulo e de Guarulhos, na Região Metropolitana, relataram falta de energia elétrica no início da noite deste sábado, 31. As reclamações inicialmente se concentram zona leste, em bairros como Tatuapé e Mooca, e também na zona norte, como Parque Edu Chaves.

Relatos indicam que a Avenida Paulista, um dos cartões-postais da cidade, e ruas próximas, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz. Por volta das 19h, a energia elétrica foi restabelecida na região e também em bairros como Tatuapé, Cangaíba, Belém e Penha.

As causas do apagão ainda estão sendo investigadas. "O ONS ainda aguarda informações dos agentes para analisar a causa. As equipes do ONS e dos agentes estão dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança, no menor tempo possível."

Por volta das 19 horas, o site do Metrô informava que todas as linhas operavam normalmente, assim como os trens da CPTM.

A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, também foi diretamente afetada pelo apagão. Moradores reclamam de falta de energia a partir das 17h30. Alguns bairros ficaram completamente sem luz. Já houve o restabelecimento da energia em alguns locais, mas outros pontos permanecem sem energia.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos está operando normalmente, com partidas e chegadas no horário determinado. "Aeroporto operando normalmente. Sem impactos nas operações", informou a concessionária GRU Airport.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou "que acompanha o processo de recomposição das cargas de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS), transmissoras e distribuidoras envolvidas, e está em permanente contato com as equipes das empresas responsáveis."

Houve relatos de queda de energia nos seguintes bairros da capital:

Zona Norte: Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Gustavo, Jaçanã, Parque Edu Chaves.

Zona Leste: Mooca, Pari, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus, São Miguel.

Centro: Jardins, Centro Histórico e Paraíso.