'Não vamos mudar arcabouço e muito menos mudar a meta do ano que vem', diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, descartou neste sábado, 31, qualquer mudança no regramento do arcabouço fiscal ou na meta de resultado primário do País. Ela lembrou que há instrumentos da lei, como bloqueios de recursos, para possibilitar ajustes ao longo do ano e permitir o cumprimento da meta.

"Não vamos mudar o arcabouço e muito menos mudar a meta do ano que vem", disse a ministra, que participou neste sábado de painel realizado no Expert Week, em São Paulo. "Lula deu autorização para cortar R$ 25,9 bilhões no ano que vem, para cumprir a meta zero", complementou, em relação à revisão de gastos.

Tebet também reforçou que a peça orçamentária enviada ontem ao Congresso será executada plenamente e defendeu que a reforma tributária sobre o consumo precisa ser neutra do ponto de vista fiscal.