Correa marca nos acréscimos e garante a vitória ao Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid foi a Bilbao disposto a impedir que o Barcelona abrisse uma vantagem ainda maior na liderança do Campeonato Espanhol, e conseguiu atingir o seu objetivo no apagar das luzes, neste sábado, no estádio San Mamés. Um solitário gol do argentino Ángel Correa, aos 47 minutos da etapa complementar, garantiu a vitória de 1 a 0 da equipe do técnico Diego Simeone na quarta rodada da competição. Com o resultado, o conjunto de Madri chegou a oito pontos na tabela, quatro atrás do time catalão.

O Atlético começou melhor a partida e controlou as ações, com boa distribuição das jogadas e passes, mas faltava criatividade para se aproximar da meta do goleiro Agirrezabala. Tanto que a primeira oportunidade clara para abrir o placar foi criada apenas aos 40 minutos. Gallagher recebeu a bola na entrada da área e bateu a poucos centímetros da trave direita do time da casa.

Logo na volta do intervalo, o Athletic, em sua primeira investida ofensiva, balançou a rede com Nico Williams, mas a arbitragem anulou o tento por impedimento, contando com o auxílio do VAR. O Atlético de Madrid respondeu aos 15 minutos, em finalização de Mandava que passou rente à trave direita de Agirrezabala.

Os visitantes trocavam passes em busca de espaço no setor defensivo do Athletic, que mal conseguia se aproximar da área adversária. Aos 23 minutos, Sancet arriscou de longe, mas Musso fez a defesa.

A partir daí, o ritmo da partida esfriou e nenhuma das equipes ofereceu perigo. Quando o empate sem gols parecia ser o placar mais provável, Ángel Correa partiu em velocidade pelo meio e recebeu ótima enfiada de Sorloth. Livre, o atacante driblou o goleiro e tocou para a meta vazia, aos 47 minutos do segundo tempo, para marcar o único gol do jogo.

Aos 52 minutos foi a vez de Sorloth, em contragolpe do Atlético, ficar cara a cara com Agirrezabala, mas, desta vez, o goleiro conseguiu realizar a defesa.

Também com um gol nos acréscimos, o Espanyol virou por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, que ainda não conta com James Rodríguez. O Rayo abriu o placar aos 4 minutos, quando Álvaro García recebeu o passe de Embarba na área e, sem marcação, bateu no canto esquerdo. Aos 8, Carlos Romero aproveitou o cruzamento de Jofre para igualar o placar para os anfitriões. Aos 51 minutos da etapa final, Veliz recebeu o passe de Cheddira na área e acertou o ângulo de Cárdenas.