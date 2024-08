Setor de transportes vive maior ciclo de investimentos dos últimos anos, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou neste sábado, 31, que o setor vive o maior ciclo de investimentos público e privado dos últimos anos. "O privado está num recorde histórico e o público está em um retomada muito importante", disse, após participar de um painel na Expert XP 2024, em São Paulo.

"A gente vinha com o Brasil investindo muito pouco e agora voltou a investir mais. Somando esforços, mais os recursos públicos e com maior capacidade de atração dos investimentos privados, ajuda a melhorar a infraestrutura", afirmou o ministro.

Renan disse ainda que, com a melhora da infraestrutura, há também melhora no emprego e na competitividade do Brasil, posicionando o País estrategicamente como um grande exportador.

Ainda, o ministro citou o leilão, na última quinta-feira, 29, para conceder trecho da BR-381, conhecida como "Rodovia da Morte", em Minas Gerais.

"Foram quatro tentativas de conceder essa rodovia à iniciativa privada sem êxito e na quinta-feira passada conseguimos fazer a concessão com êxito", lembrou Renan Filho.