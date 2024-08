Márquez volta a brilhar e vence a sprint da etapa de Aragão; Martín lidera o Mundial de MotoGP

Marc Márquez teve mais um desempenho exuberante neste sábado ao vencer a corrida sprint da etapa de Aragão de MotoGP. O piloto da Gresini dominou de ponta a ponta e confirmou o bom rendimento que vem tendo desde o primeiro treino, já que liderou todas as sessões até aqui. Este foi o primeiro triunfo do espanhol em provas curtas na classe rainha.

O segundo colocado foi Jorge Martín, que largou na quarta posição e fez duas ultrapassagens logo na largada. Com isso, precisou apenas administrar a vantagem para retomar a liderança do Mundial de Pilotos, com 279 pontos, apenas três à frente de Francesco Bagnaia. Márquez continua em quarto, mas com 204, contra 217 de Enea Bastianini.

Diferente de Martín, Bagnaia não conseguiu ter um bom rendimento. O italiano errou na largada, despencou no grid e acabou na nona posição. Ele ainda sofreu com alguns problemas com sua Ducati, o que acabou interferindo no seu ritmo de corrida.

Uma das surpresas no treino classificatório, Pedro Acosta conseguiu terminar a sprint na terceira posição, à frente de Álex Márquez, Miguel Oliveira, Brand Binder, Enea Bastianini e Fábio Quartararo. Marco Bezzecchi completou o top-10, com a décima posição.

Bastianini, inclusive, fez uma corrida de recuperação após sair da 14ª posição. Sonhando com um possível título do Mundial de Pilotos, ele acelerou o que pôde para completar a sprint em sétimo, o que foi considerado um bom resultado pela equipe.

A corrida ainda contou com três desistências por quedas: Franco Morbidelli, Johann Zarco e Aleix Espargaró.

Confira o resultado da corrida sprint da etapa de Aragão de MotoGP:

1.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), em 19min50s034

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 2s961

3.º - Pedro Acosta (ESP/Tech3), a 6s694

4.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 9s950

5.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 11s749

6.º - Brad Binder (AFS/KTM), a 14s144

7.º - Enea Batistini (Ducati), a 14s291

8.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 18s836

9.º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 20s298

10.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 20s448

11.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 20s678

12.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 21s429

13.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 22s110

14.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 22s440

15.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 23s468

16.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 26s822

17.º - Alex Rins (ESP/LCR Honda), a 26s910

18º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 31s147

19.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 37s642

Não completaram: Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), Johann Zarco (FRA/Pramac) e Aleix Espargaró (ESP/Aprilia).