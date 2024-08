Banco Daycoval lança conta global e mira em brasileiros que querem investir no exterior

O Banco Daycoval lançou no início de agosto sua conta global, pela qual brasileiros podem solicitar a emissão de cartão em dólar para viagens internacionais. O próximo passo será a abertura, até o final deste ano, do acesso para brasileiros que queiram investir no exterior.

Segundo Eduardo Campos, diretor de Câmbio Varejo do Banco Daycoval, ainda não há detalhes de como essa estrutura funcionará operacionalmente, se por meio de algum parceiro externo ou a abertura de um escritório lá fora. "Quem está cuidando dos detalhes é o pessoal da tesouraria do banco", revelou Campos, com exclusividade ao Broadcast Investimentos.

Sobre a conta global, no momento, é possível apenas operações em dólar, porém, em breve o banco disponibilizará euro e uma carteira digital para seus clientes. O IOF é o mesmo cobrado em outras operações, ou seja, de 1,10%

O executivo diz que, no momento, o cartão é físico. O cliente pode solicitá-lo nas lojas ou pelo aplicativo do banco e retirá-lo em 15 das 180 lojas espalhadas pelo Brasil. "A partir de segunda-feira, aumentaremos para 35 lojas e até o final do ano estaremos nos 180 pontos", avisa.