Como é o santuário afetado por desabamento no Recife?

O telhado do Santuário da Nossa Senhora da Conceição, no Recife (PE), desabou nesta sexta-feira, 30, deixando ao menos duas pessoas mortas. O acidente aconteceu cem dias antes da comemoração de 120 anos do monumento localizado no Morro da Conceição.

O aniversário do santuário é celebrado todo 8 de dezembro na Festa de Nossa Senhora da Conceição, popularmente chamada de "Festa do Morro", umas das maiores comemorações religiosas da capital pernambucana e reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Pernambuco e do Recife. O evento chega a atrair cerca de 1,5 milhão de pessoas anualmente.

A estátua da santa veio da França e chegou em Recife em 1904, no cinquentenário do dogma da Imaculada Conceição. Na época, o bispo D. Luís Raimundo Brito mandou construir no morro uma capela em estilo gótico, inaugurada em 1906.

Com a urbanização crescente na capital pernambucana, houve o desmembramento da área do Morro da Conceição para a criação da nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Após reforma, a igreja adotou estilo moderno e paredes de vidro, permitindo aos devotos visualizarem a imagem de dentro e fora do templo.

Em 2015, o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido elevou a Paróquia do Morro da Conceição à condição de Santuário, deixando-a sob os cuidados dos Missionários Redentoristas.

"No Recife, a devoção à Imaculada Conceição é muito forte e faz com que romeiros peregrinem até o alto do Morro ao longo de todo ano", informa a Arquidiocese de Olinda e Recife, responsável pelo santuário.

"O acidente, que resultou em vítimas e causou grande dor à nossa comunidade, enche nossos corações de luto e solidariedade", disse o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, em nota de pesar divulgada nas redes sociais.

Após o acidente, as equipes da Defesa Civil, CTTU, SAMU e Secretaria de Governo (Segov) foram imediatamente acionadas e foram ao local para atender a ocorrência.

A causa do desabamento será investigada e o local passará por perícia, de acordo com a prefeitura. "Agora é o momento que a equipe técnica vai poder fazer essa avaliação (da causa do acidente), tanto por parte do Instituto de Criminalística quanto da Defesa Civil, que tem uma área específica para isso. Os técnicos estão na área para poder fazer a avaliação, para poder identificar o que de fato ocorreu, se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares, se tem alguma outra medida estrutural que foi feita", disse o prefeito João Campos (PSB) no local do desabamento.