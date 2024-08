No Japão, CPI sobe em Tóquio e alimenta especulações de que BoJ aumentará taxas de juros

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na região metropolitana de Tóquio, no Japão, aumentou 2,4% em base anual em agosto, em ritmo mais rápido do que o esperado por economistas, que previam alta de 2,2%. O CPI de Tóquio, visto como o principal indicador da inflação nacional, alimentou especulações de que o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) deve aumentar as taxas de juros, em breve.

O índice ainda fez com que economistas interpretassem que a inflação pode ficar acima da meta de 2% do BoJ por mais tempo do que o esperado.

Recentemente, o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, e outras autoridades importantes disseram que o BC iria considerar aumentos das taxas de juros, desde que os dados confirmassem crescimento da economia e alta da inflação.

O BoJ deve realizar sua próxima reunião para definir política monetária em 19 e 20 de setembro. Fonte: Dow Jones Newswires