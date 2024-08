Reinier continua sem espaço no Real Madrid e é oficializado por empréstimo no Granada como rei

Contratado pelo Real Madrid em 2020 como uma das joias das categorias de base do Flamengo, e com longo contrato até 2026, o meia Reinier jamais estreou na equipe merengue profissional, continua sem espaços e segue sua rotina de empréstimos. Nesta sexta-feira, foi oficializado no Granada, que o definiu como um rei.

"O Real Madrid e o Granada chegaram a um acordo pela cessão do jogador Reinier para esta temporada, até 30 de junho de 2025", divulgaram os clube em nota oficial conjunta anunciando o acordo.

Será a segunda passagem de Reinier pelo Girona. Ele já defendeu a equipe entre 2022 e 2023 após dois anos emprestado ao Borussia Dortmund. Na temporada passada, o jovem de 22 anos estava no Frosinone, da Itália. No retorno, viu o técnico Carlo Ancelotti abrir mão de sua presença no Real Madrid, pedindo que arrumasse uma nova equipe para mostrar seu futebol. Ele retornará ao clube merengue com mais um ano de contrato.

"Jogador de seleção brasileira de base, Reinier acumula experiência no Campeonato Espanhol, Alemão e Italiano e tem alguns minutos na Liga dos Campeões e na Liga Europa. O Granada dá as boas-vindas ao meio-campista e deseja-lhe boa sorte em sua passagem como jogador alvirubro", frisou o Granada.

O clube usou a imagem do brasileiro em um trono, vestido de rei e recebendo uma coroa, para comemorar seu retorno. Fez um trocadilho com seu nome, Rei-nier e espera que o meia seja o cérebro da armação e ajude a equipe a retornar à elite espanhola.