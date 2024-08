Trilha sonora de 'Mania de Você' tem Caetano Veloso, Anitta, Bon Jovi e mais; veja as músicas

A TV Globo revelou a playlist oficial de sua próxima novela das 21h, Mania de Você. Além do tema do folhetim, uma gravação da canção homônima de Rita Lee na voz de Anitta, a trilha sonora inclui músicas de Caetano Veloso, Bon Jovi, Billie Eilish, Jão e outros artistas nacionais e internacionais.

Escrita por João Emanuel Carneiro, consagrado autor de Avenida Brasil e Todas as Flores, a trama promete envolver o público com uma mistura de romance, drama, mistério, aventura e humor. A direção artística é assinada por Carlos Araújo e o elenco conta com grandes nomes, como Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves e Rodrigo Lombardi.

Mania de Você acompanhará a história de Viola e Luma, duas jovens cujas vidas se cruzam por uma série de coincidências, revelando um enredo cheio de surpresas e reviravoltas. Com estreia marcada para 9 de setembro, substituindo Renascer, a novela trará uma trilha sonora que vai do pop ao indie, incluindo clássicos e novidades.

Confira as músicas da trilha sonora de 'Mania de Você':

- Mania de Você - Anitta

- Good People - Mumford & Sons, Pharrel Williams

- The People's House - Bon Jovin

- Sauvignon - Black Pumas

- Escorpião - Jão

- Skinny - Billie Eilish

- Lose Control - Teddy Swims

- Mania de Você (ao vivo) - Rita Lee e Milton Nascimento

- Nós Nus - Leo Cavalcantti, Caetano Velosos

- Apesar de Querer - Rodrigo Alarcon, Abacaxepa

- Al Son Que Me Toquem Bailo - Ácido Pantera, La-33

- Back On 74 - Jungle

- Gossip - Måneskin e Tom Morello

- Furação - Ruxell, Rafman, MC Mari, Maninho

- Dano Sarrada - Remix - Marina Sena, Japãozin

- Pede Pra Eu ficar (Listen To Your Heart) - Pabllo Vittar

- Sad Baile - Judio Secchin

- La Mer - Caetano Veloso

- Hortelã - Maro

- Coração Âncora - Céu, RDD

- Flores da Rua - Samuel Rosa

- Bésame, Esqueça-me - Tiago Iorc, Julia Mestre