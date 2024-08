Déficit nominal do setor público soma R$ 101,472 bilhões em julho, revela BC

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 101,472 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 30. Em junho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 135,724 bilhões. Em julho de 2023, o saldo foi negativo em R$ 81,914 bilhões.

No ano, até julho, o déficit nominal do setor público é de R$ 599,697 bilhões, ou 9,10% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o rombo chega a R$ 1,127 trilhão, ou 10,02 % do PIB. O déficit nominal acumulado em 2023 foi de R$ 967,417 bilhões - 8,91% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

Em julho, o governo central teve déficit nominal de R$ 81,369 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 18,099 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 2,004 bilhões.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve um resultado negativo de R$ 80,124 bilhões com juros em julho, após gasto de R$ 94,851 bilhões com a rubrica em junho, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 30.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 72,751 bilhões na conta de juros. Os governos regionais registraram gastos de R$ 7,061 bilhões e as empresas estatais, despesas de R$ 312 milhões.

No ano até julho, a despesa acumulada do setor público com juros foi de R$ 534,90 bilhões, ou 8,12% do Produto Interno Bruto (PIB). Em 12 meses, o saldo é negativo R$ 869,767 bilhões, o que representa 7,73% do PIB no período.