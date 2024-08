Ponto de atenção é que debate político nos EUA tem propostas inflacionárias, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou nesta quinta-feira, 29, a demonstrar preocupação com a falta de sinais de melhora na política fiscal nos Estados Unidos.

O banqueiro central, que participou até há pouco de painel sobre as estratégias para a economia no CNN Talks, evento realizado em São Paulo nesta noite, disse que o ponto de atenção reside no fato de que o debate político nos Estados Unidos tem propostas inflacionárias.

Campos Neto já tinha feito essa mesma leitura sobre os EUA nesta quarta-feira, 28, durante a 25ª Conferência Anual do Banco Santander.

"Não há sinais de melhora na política nos EUA e ninguém está preocupado em frear isso. O ponto de atenção é que o debate político nos EUA tem propostas inflacionárias", reiterou o banqueiro central. Ainda, segundo Campos Neto, países com risco mais alto, como é o caso dos EUA, não conseguem rolar dívida e essa é a primeira rachadura de mundo endividado. O ponto positivo para efeito de impacto na economia mundial é que a atividade nos EUA mostra clara tendência de desaceleração.

Ao se referir ao comportamento altista da Bolsa de Valores americana, Campos Neto entende que ele se dá baseada em tecnologia, o que leva ao questionamento sobre se essa alta é sustentável.