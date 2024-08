Moody's eleva projeção de alta do PIB da Índia em 2024 para 7,2%; e a 6,6% em 2025

A Moody's elevou sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da Índia em 2024, de 6,8% para 7,2%, e também ampliou a expectativa de alta para 2025, de 6,4% a 6,6%. A elevação é consequência da resiliência econômica indiana e é possível que a agência de classificação de risco eleve as expectativas outra vez, afirma, caso o "ímpeto cíclico" ganhe força.

A Índia cresceu 7,8% no ano no primeiro trimestre, apesar da política monetária rígida, com a consolidação fiscal progredindo e os setores industrial e de serviços indo bem, observa a Moody's. Enquanto isso, a previsão é de que o consumo das famílias deve crescer à medida que a inflação diminui para a meta do BC indiano.

Embora as perspectivas de médio e longo prazo dependam de como a Índia explora sua pujante mão de obra, um crescimento de 6% a 7% é possível "puramente com base nas condições atuais", diz a Moody's.