Bolsas da Europa fecham em alta com desaceleração da inflação e Frankfurt marca recorde

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 29, com Frankfurt em novo recorde histórico de fechamento, após dados indicarem arrefecimento da inflação na região e consolidarem aposta por mais cortes de juros do Banco Central Europeu (BCE). Os papéis de tecnologia na região subiram deixando de lado a influência da queda das ações da companhia americana Nvidia.

O índice DAX, de Frankfurt, terminou com variação positiva de 0,64%, a 18.902,70 pontos, patamar inédito de fechamento e após ter alcançado inédita pontuação de 18.936,04 pontos na máxima do dia. O índice FTSE 100, de Londres, subiu 0,43%, a 8.379,64 pontos. O CAC 40 avançou 0,84%, encerrando em 7640,95 pontos. As cotações são preliminares.

Na Alemanha, a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) desacelerou e ficou abaixo do esperado. Na Espanha, o índice de preços ao consumidor (CPI) desacelerou à taxa anual de 2,4% em agosto. Já o sentimento econômico da zona do euro teve inesperado avanço em agosto. O índice Ibex 35, de Madri, terminou em alta de 0,23%, 11.358,60 pontos.

O impulso vindo dos dados não foi ofuscado por comentários do dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Robert Holzmann, que indicou preocupação com a possibilidade de que a estabilidade de preços na zona do euro tenha ficado mais distante no horizonte, segundo a Econostream.

As ações da ASML subiram 2,90% em Copenhague mesmo após a notícia de que governo holandês planeja limitar a capacidade da ASML Holding NV de consertar e manter seus equipamentos semicondutores na China. Possíveis restrições devem ter impacto limitado, escreveu Andrew M. Gardiner, do Citi, em nota aos clientes. A fabricante alemã de chips Infineon subiu 0,89%.

Em Paris, as fabricantes de bebidas alcoólicas Remy Cointreau e Pernod Ricard avançavam 2,01% e 1,98%, respectivamente, ainda que tenham desacelerado das máximas, após a China informar que decidiu não impor tarifas adicionais à importação de conhaque europeu.

Nas demais praças da Europa, o FTSE MIB, de Milão, terminou com ganho de 0,92%, aos 34.192,06 pontos. O PSI 20, de Lisboa, caiu 0,07%, aos 6.713,77 pontos. As cotações são preliminares.