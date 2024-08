Mercado reduz probabilidade de cortes agressivos nos juros pelo Fed em 2024, após dados dos EUA

O mercado financeiro reduziu chances de um relaxamento monetário agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2024, após rodada de dados macroeconômicos de atividade, inflação e emprego dos EUA renovar perspectivas de resiliência da economia norte-americana.

Segundo ferramenta de monitoramento do CME Group, a probabilidade de o BC americano começar o ciclo de cortes com uma redução de 25 pontos-base (pb) em setembro segue majoritária e ganhou vantagem após a divulgação dos dados, subindo de 63,5% para 67,5%, às 9h45 (de Brasília). Em segundo lugar, a chance de corte de 50 pb caiu de 36,5% para 32,5% no período.

O mercado também manteve apostas de redução acumulada de 100 pb dos juros pelo Fed como a maior probabilidade até dezembro (44,6%).

Contudo, a chance de cortes menores, de 75 pb, aumentou de 24,9% para 29% após os dados, enquanto a probabilidade de redução mais agressiva, de 125 pb, caiu de 25,9% para 22,6%.