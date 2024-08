Jogadores do São Paulo viajam até o Uruguai para o velório de Izquierdo

Após derrota para o Atlético-MG, no MorumBis, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, jogadores do São Paulo viajam ao Uruguai para o velório de Juan Izquierdo, jogador do Nacional de Montevidéu, morto nesta terça-feira aos 27 anos, em decorrência de problemas cardíacos. Ao todo, cinco atletas tricolores partem da capital nesta quinta-feira, em direção a Montevidéu. Eles voltam ainda hoje, no período da noite.

Rafinha, Michael Araújo, Wellington Rato, Giuliano Galoppo e Jonathan Calleri irão ao velório do jogador, que sofreu uma parada cardíaca ainda em campo na última semana durante duelo pelas oitavas de final da Libertadores. No duelo com o Atlético-MG, o nome de Izquierdo estava presente na camisa de todos os jogadores são-paulinos. Também foi respeitado um minuto de silêncio no MorumBis.

O capitão Rafinha já havia confirmado a viagem durante entrevista na zona mista do estádio do MorumBis. Desde que Izquierdo foi internado, os jogadores sentiram o impacto. No duelo com o Vitória, no último domingo, o clube já havia feito homenagens ao jogador.

"Não é desculpa porque perdemos, mas atrapalha. Disputamos um jogo há seis dias em que um companheiro de profissão perdeu a vida. É complicado, o clima fica pesado, não tem como tirar da cabeça", afirmou Rafinha. A postura dos jogadores do São Paulo - que se mostraram disposto a visitar Izquierdo no hospital Albert Einstein - foi elogiada pelo Nacional.

"A questão dos jogadores do São Paulo é gratificante. Desde o primeiro momento estão a postos. Ontem, eles queriam ir ao hospital depois do jogo. Somos gratos a eles. Parecem fazer parte do nosso time", disse em entrevista à rádio Carve Deportiva. Calleri, por exemplo, esteve em contato com o clube uruguaio e se colocou à disposição para ajudar como puder, com os gastos ou outras demandas.

O uruguaio será velado nesta quinta-feira, das 11h às 13h (de Brasília), na sede social do Nacional na capital uruguaia. O clube também decretou cinco dias de luto com bandeiras a meio mastro e apenas serviços básicos ativos. O traslado do corpo foi feito pela Força Aérea do Uruguai nesta quarta-feira. Izquierdo deixa a mulher Selena e dois filhos, uma menina de dois anos e um menino recém-nascido, a apenas 12 dias.

Antes mesmo de confirmada a morte de Izquierdo, o Campeonato Uruguaio já havia sido paralisado por duas rodadas em respeito ao atleta, por iniciativa da Federação Uruguaia de Futebol, que ainda vai comunicar em breve as novas datas dos jogos reagendados referentes para segunda e terceira rodada da competição.