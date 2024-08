Guarani conclui empréstimo de Paraizo e rescinde com zagueiro Léo Santos, ex-Corinthians

O Guarani efetivou na noite desta terça-feira o empréstimo do atacante Paraizo, ex-Portuguesa, ao Torreense, time da segunda divisão de Portugal, até o fim do Campeonato Português. O Bugre também rescindiu o contrato com o zagueiro Léo Santos, que vai atuar no exterior pela primeira vez na carreira.

Léo Santos chegou a um acordo para deixar o Guarani. O time campineiro terá direito a uma porcentagem em caso de venda futura na sua próxima equipe. Ele assinou com o Nacional, da Ilha da Madeira, por três anos.

O defensor tem 25 anos, disputou 24 jogos pela equipe de Campinas e marcou um único gol. Ele foi titular na goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense, pela Série B, no dia 17 de agosto. O jogador também passou por Ferroviária, Ponte Preta, Fluminense e Corinthians.

Já Luccas Paraizo assinou com o Torreense, por empréstimo, até o fim do Campeonato Português, com opção de compra ao final do vínculo. Ele ganhou um aumento salarial para aceitar o novo desafio.

Ele deixa o Guarani após 15 jogos e dois gols marcados. Seu último jogo também foi na goleada sobre a Chapecoense. Paraizo tem passagens por Noroeste, Matonense e Portuguesa.

O Guarani aguarda a CBF para saber quando voltará a campo, já que o duelo diante do Botafogo, que aconteceria no fim de semana, foi adiado por causa dos incêndios na região.