Quaest: Ricardo Silva tem 46% e três candidatos empatam em segundo na disputa em Ribeirão Preto

O deputado federal Ricardo Silva (PSD) está com 46% das intenções de voto para o cargo de prefeito na cidade de Ribeirão Preto (SP), segundo Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 27. Três candidatos aparecem na sequência com empate técnico. O advogado Jorge Roque (PT) soma 9%, o empresário Marco Aurélio (Novo) 6%, e o presidente do partido União em Ribeirão Preto, André Trindade, aparece na pesquisa com 5% das pretensões. Também na disputa, o candidato Dr. Ismar Menezes (Agir) conta com 1% dos votos.

A pesquisa Quaest foi encomendada pela EPTV Ribeirão, afiliada da TV Globo, e possui margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado de forma presencial com 852 pessoas a partir de 16 anos na cidade de Ribeirão Preto, entre os dias 24 e 26 de agosto. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-06854/2024.