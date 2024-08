Síria: ataque israelense perto da fronteira com o Líbano mata membros do Hezbollah e da Jihad

Israel lançou um ataque na Síria, perto da fronteira com o Líbano, que matou um membro do grupo xiita libanês Hezbollah e três integrantes do grupo aliado Jihad Islâmica Palestina, segundo mídia síria e um oficial de um grupo libanês. Não houve comentários imediatos de oficiais israelenses ou sírios sobre o ataque. A Jihad Islâmica havia enviado combatentes da Síria para o Líbano, para que se juntassem aos militantes do Hezbollah, em confronto com as forças israelenses. Militantes apoiados pelo Irã na Síria também são frequentes alvos da violência de Israel. Fonte: Associated Press.