Quaest: Sebastião tem 36% e Maria do Rosário tem 31% na disputa pela prefeitura de Porto Alegre

Nova pesquisa do Instituto Quaest divulgada nesta terça-feira, 27, mostra que o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a deputada federal Maria do Rosário (PT) estão empatados, dentro da margem de erro, na disputa pela capital gaúcha. Melo tem 36% das intenções de voto, enquanto Rosário tem 31%. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais, há um empate técnico.

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece em terceiro com 11% das preferências dos porto-alegrenses. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) registrou 3% na sondagem. Cesar Pontes (PCO), Luciano do MLB (UP), Fabiana Sanguiné (PSTU) e Carlos Alan (PRTB) não pontuaram. Indecisos somam 12% e outros 7% ainda não sabem em quem pretendem votar.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela RBS TV, afiliada gaúcha da TV Globo. O levantamento ouviu presencialmente 900 eleitores de Porto Alegre entre os dias 24 e 26 de agosto e o índice de confiabilidade é de 95%. A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-09561/2024.

A Quaest também realizou uma pesquisa espontânea, onde os entrevistados não têm contato com a lista oficial de candidatos e citam o nome de preferência deles. Neste formato, Sebastião Melo foi lembrado por 15% e Maria do Rosário por 14%. Juliana Brizola foi citada por 2% e Felipe Camozzato foi a escolha de 1%. O restante dos candidatos não pontuou. Indecisos somam 67% e 1% declarou voto branco ou nulo.

Maria do Rosário é a candidata com maior índice de rejeição

Maria do Rosário é a candidata mais rejeitada, com 48% dos eleitores de Porto Alegre declarando que não votariam nela de jeito nenhum. Em segundo, está Sebastião Melo, com 40%. Os dois são os candidatos mais conhecidos: apenas 4% não sabem quem é o prefeito, enquanto 6% não conhecem a deputada federal.

Juliana Brizola é rejeitada por 37% e Felipe Camozzato é o menos rejeitado entre os candidatos que pontuaram nas intenções de voto, com 18% do índice negativo. Ao mesmo tempo, o representante do Novo é desconhecido por 70% do eleitorado.