Governo do Pará declara emergência ambiental no Estado em razão de queimadas

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta terça-feira, 27, a assinatura de decreto de emergência ambiental no Estado, em que se proíbe o uso de fogo para o manejo de pastagem e limpeza de áreas rurais. De acordo com comunicado, a medida foi tomada em resposta à grave situação ambiental enfrentada pelo Pará, que, segundo o governador, atingiu números alarmantes de focos de queimadas.

Ele destacou que, apenas no mês de julho, o Pará registrou 3.300 focos de queimada, um aumento de 50% em relação ao mesmo período de 2023. "É uma marca histórica, nunca antes havíamos vivido tamanha dimensão de focos de queimada no estado do Pará", afirmou o governador.

O governador também chamou atenção para o agravamento do cenário em agosto, quando o número de focos de queimada subiu para 6.600, um aumento de 40% em comparação ao mesmo mês do ano passado.