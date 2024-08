São Paulo treina jogadas ensaiadas de bola parada para enfrentar o Atlético-MG

As jogadas ensaiadas de bola parada podem ser um dos caminhos para o São Paulo construir vantagem contra o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no MorumBis.

O técnico do atual campeão da competição, o argentino Luis Zubeldia, utilizou parte do treino desta terça-feira para ensaiar bolas paradas com os jogadores que pretende escalar para sair jogando contra o time mineiro.

Para ir para Belo Horizonte, na próxima semana, com alguma vantagem no confronto é preciso marcar em casa, por isso além de os titulares treinarem jogadas de bola parada, a comissão técnica do São Paulo fez os demais jogadores trabalhar finalizações após os trabalhos técnicos.

O retrospecto recente do São Paulo no MorumBis é muito bom: nos últimos dez jogos em seu estádio, o time de Zubeldia conseguiu nove vitórias e um empate. Além disso, a torcida são-paulina costuma prestigiar o time quando joga em casa. O clube anunciou que mais de 43 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo da Copa do Brasil.

No domingo, mesmo utilizando um time mesclado contra o Vitória, ameçada de rebaixamento no Brasileiro, o São Paulo, que ocupa a quinta posição no campeonato, atraiu mais de 32 mil torcedores.