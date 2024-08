Filho de preso no caso Marielle lança candidatura e pede "liberdade para os irmãos Brazão"

Kaio Brazão (Republicanos-RJ) começou na última segunda-feira, 26, sua campanha a vereador no Rio de Janeiro. Ele é filho de Domingos Brazão e sobrinho de Chiquinho Brazão, presos desde março deste ano sob a acusação de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. Ambos negam envolvimento no crime.

Nas peças de campanha, o candidato usa as imagens do pai e do tio e se anuncia como a "nova geração" da família Brazão. Domingos, ex-deputado estadual, foi afastado do cargo de conselheiro do TCE-RJ; Chiquinho, deputado federal, foi expulso do União Brasil após a prisão e pode perder seu mandato.

Em audiência nesta terça, 27, Ronnie Lessa, preso sob a acusação de ter atirado em Marielle, culpou os irmãos pelo crime e alegou que se "deixou levar" pela suposta proposta de R$ 25 milhões deles.

No evento de lançamento de sua candidatura - em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, reduto da família Brazão - Kaio pediu liberdade para o pai e ouviu de um aliado, em cima do palanque, que "a ausência de nosso líder Domingos causa uma tristeza".

Em um story postado em seu Instagram, o candidato aparece com uma camiseta com a foto de Chiquinho e Domingos, com a inscrição "liberdade aos irmãos Brazão". Em outra referência à família, seu slogan de campanha anuncia que "a nova geração vem forte".

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara e chefe do diretório municipal do Republicanos no Rio, e sua filha, a deputada federal Dani Cunha (União Brasil-RJ), participaram do lançamento da candidatura de Kaio Brazão. Em um vídeo, Cunha aparece discursando.

As famílias Cunha e Brazão são próximas. Na época da prisão de Chiquinho, Dani Cunha saiu em defesa do deputado federal e fez um apelo aos colegas na Câmara pela soltura do político. A filha de Eduardo Cunha, que é do União Brasil, também foi contra a expulsão dele do partido, decidida por unanimidade em reunião da Executiva Nacional.