Reconciliação entre Iza e Yuri Lima: assessoria da cantora diz 'não ter nada a declarar'

Na última semana, rumores sobre uma reconciliação entre Iza e Yuri Lima cresceram nas redes sociais. As especulações começaram na segunda-feira, 26 após o jornalista Léo Dias afirmar no programa Fofocalizando que o casal havia reatado o relacionamento.

Procurada pela reportagem do Estadão, a assessoria da cantora declarou que "não tem nada a declarar" sobre o assunto.

No início do mês, internautas já haviam teorizado sobre uma reconciliação entre os dois. A assessoria de Iza negou que os dois fossem um casal. "Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Eles serão uma família para sempre mesmo não estando juntos, afinal ele é o pai da filha dela. A segurança e tranquilidade de mãe e filha são essenciais", diz nota.

Iza e Yuri assumiram o relacionamento em 2022. Em abril, o então casal revelou a gravidez.

Em um vídeo no começo de julho, Iza revelou que o volante do Mirassol tinha um caso após a amante tentar vender registros de conversas mantidas com Yuri para o jornalista Léo Dias, que repassou as informações aos assessores da cantora.