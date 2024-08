Arsenal anuncia contratação de Mikel Merino, destaque da seleção da Espanha na Eurocopa

Disposto a fazer frente ao Manchester City no Campeonato Inglês, o Arsenal anunciou nesta terça-feira, um importante reforço para a sua equipe: o meia Mikel Merino, destaque da Espanha na campanha do título da Eurocopa.

Merino assinou um vínculo de quatro temporadas e o seu contrato vai até junho de 2028. O atleta é um pedido do técnico Mikel Arteta que pretende montar uma equipe forte o bastante para disputar os títulos da temporada.

Diretor esportivo do Arsenal, o brasileiro Edu Gaspar comemorou a aquisição do reforço e aposta em uma temporada bastante equilibrada. "O Mikel foi um importante alvo para nós neste verão. Ele é um jogador que tem tudo para se encaixar no nosso elenco", comentou o dirigente.

Um dos grandes nomes da Espanha na Eurocopa disputada este ano na Alemanha, Merino esteve no radar de um outro clube europeu: o Liverpool. "Estamos felizes com a transferência. Foi um grande esforço que fizemos para fechar a contratação", completou Edu Gaspar.

Com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês, o Arsenal aparece com a mesma pontuação do Manchester City (líder por melhor saldo de gols), Brighton e Liverpool.

O time volta a campo pela competição neste fim de semana. No sábado, jogando diante de sua torcida, o Arsenal tem um difícil compromisso. A equipe do técnico Mikel Artetnta recebe o Brighton do atacante brasileiro João Pedro.