Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 pela terceira vez e se afasta do 'Mais Você'

Ana Maria Braga declarou nas redes sociais que está com covid-19 nesta terça-feira, 27. A apresentadora ficará afastada do programa Mais Você, da Rede Globo, por alguns dias.

Ela já tinha feito um teste na segunda-feira, 26, mas decidiu repeti-lo após os sintomas de gripe persistirem.

"Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de COVID que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez. Vou precisar de alguns dias para descansar e me recuperar", disse Ana. "Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta", completou.

Essa é a terceira vez que a comunicadora contrai coronavírus. A primeira foi em 2021 e a segunda em 2022.

No programa da segunda, 26, Ana contou que não acordou bem. Comentou sobre a brusca queda de temperatura em São Paulo, explicando que iria falar mais devagar no Mais Você e que foi duro levantar da cama.

Durante a sua recuperação, Tati Machado e Fabricio Battaglini apresentam o matutino em seu lugar.