Aneel aprova aumento tarifário para Cooperaliança, João Cesa e Dcelt; Eflul terá redução

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou em um mesmo processo o reajuste tarifário de 2024 de quatro distribuidoras de energia elétrica: Cooperativa Aliança; Força e Luz de Urussanga (Eflul); empresa Catarinense de Energia Elétrica (Dcelt); e Força e Luz João Cesa.

A Cooperaliança terá alta de 2,93% em média, com 4,19% para baixa tensão e 0,17% para alta tensão.

A distribuidora João Cesa, por sua vez, ficará com aumento médio de 6% - sendo 4,17% para baixa tensão e 13,84% para alta tensão.

Os diretores do órgão regulador também aprovaram (por maioria) aumento tarifário para a Dcelt, de 4,69% em média. Para a baixa tensão 4,20% e para a alta tensão 5,82%.

No processo, a empresa Eflul foi a única que teve redução tarifária no processo aprovado, com queda de 9,67% na média. Diminuição de 6,56% para baixa tensão e de 13,14% para alta tensão.

Os reajustes passam a valer a partir de 29 de agosto de 2024.

Foram considerados, para os resultados, os encargos setoriais, os custos de transporte e os custos relativos à aquisição de energia, por exemplo.