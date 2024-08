Seca preocupa em relação à redução dos níveis dos reservatórios, diz diretor-geral da Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse nesta terça-feira, 27, que a seca é um motivo de preocupação do órgão regulador, em função do impacto dos níveis dos reservatórios do País. Ele negou uma definição prévia sobre bandeira tarifária para setembro, que será divulgada na sexta-feira. Sobre o aumento das queimadas, o diretor comentou que as linhas de transmissão estão em estado de segurança, até o momento.

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou em julho que o órgão regulador precisou retirar recursos da fiscalização para evitar uma paralisação do sistema que monitora as principais linhas de transmissão do País - Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão (GGT), principal instrumento para prevenção de queimadas nesses pontos.

Essa infraestrutura da rede elétrica passa por biomas que, atualmente, estão sendo afetados pelo fogo. O GGT monitora 102 linhas de transmissão espalhadas pelo País, com 43 mil quilômetros em linhas de transmissão.

"Essas linhas de transmissão, que são as estratégicas e que são monitoradas, não acompanham a tendência de queimadas. Nós temos a segurança, até o momento, essa supervisão tem trazido segurança para a operação das linhas", disse.

Em outra frente, há especulação no setor sobre a definição de bandeira amarela na conta de luz em setembro, devido à queda no nível dos reservatórios com a seca em todo o País. Sandoval negou uma prévia definição, mas reconheceu que o cenário climático de seca é "sempre" motivo de procuração.

"A seca preocupa com o que se refere à redução dos níveis dos nossos reservatórios e também com relação à confiabilidade das linhas de transmissão, mas neste momento nós temos tido êxito na confiabilidade das linhas de transmissão", avaliou.