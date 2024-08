Bolsas da Europa fecham mistas, com Londres em alta após BHP puxar ganhos de mineradoras

As bolsas da Europa fecharam sem coesão nesta terça-feira, 27, com Londres em alta após as ações de mineradoras subirem com avanço das commodities metálicas e balanço da BHP. Em Paris, o dia foi de perdas em meio a impasses políticos para a formação de um governo. A expectativa por dados de inflação nos EUA e o aguardado balanço da Nvidia seguiu limitando um rumo mais firme.

Em Londres, o índice FTSE 100 subiu 0,21%, aos 8.345,46 pontos na retomada dos negócios depois do feriado no Reino Unido.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, alertou nesta terça que o próximo orçamento britânico, a ser lançado em outubro, será "doloroso".

A BHP fechou com alta de 0,96% após a gigante da mineração ter informado aumento na receita no ano fiscal encerrado em junho, embora o lucro tenha encolhido. O CEO Mike Henry informou que a empresa não pretende comprar ativos de carvão da Anglo American na Austrália.

Sob efeito da BHP, a Anglo American avançou 1,56% e Antofagasta ganhou 1,60%. A companhia de distribuição e terceirização Bunzl saltou 7,41% a patamar recorde com anúncio de programa de recompra de ações na sequência da divulgação de lucro no primeiro semestre.

A Bolsa de Paris destoou com queda em meio ao quadro político conturbado depois que o presidente da França, Emmanuel Macron, rejeitou o nome de Lucie Castets como candidata a primeira-ministra, sugerido pela aliança de esquerda Nova Frente Popular (NFP). O CAC 40 perdeu 0,32%, encerrando em 7.565,78 pontos, na mínima do dia.

O índice DAX, referência em Frankfurt, terminou com variação positiva de 0,44%, a 18.698,07 pontos. As cotações são preliminares.

O Ibex 35, de Madri, subiu 0,48%, aos 11.320,20 pontos. O Santander subiu 2,78% após iniciar programa de recompra de ações. As ações da fabricante de trens Talgo derreteram 8,84% depois de o governo espanhol rejeitar uma oferta pública de aquisição pela Ganz MagVag Europe, citando razões de segurança nacional.

O FTSE MIB, de Milão, terminou com ganho de 0,52%, aos 33.778,80 pontos. O PSI 20, de Lisboa, avançou 0,45%, aos 6.746,06 pontos. As cotações são preliminares.