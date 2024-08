Djokovic marca a sua estreia no US Open com vitória 'sem sustos' sobre Radu Albot

Com uma atuação tranquila, Novak Djokovic fez valer o seu favoritismo na madrugada desta terça-feira, ao derrotar o moldávio Radu Albot (138º) por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 6/4 em 2h07, em sua estreia no US Open. O duelo foi realizado na quadra central Arthur Ashe.

Em seu primeiro compromisso após a conquista da medalha de ouro dos Jogos de Paris-2024, o número 2 do mundo ainda obteve uma importante marca: esta foi a 89ª vitória no US Open se igualando a outra lenda do tênis: o suíço Roger Federer. Jimmy Connors é o recordista de triunfos na competição(98).

Após a boa estreia, o tenista sérvio volta a jogar nesta quarta-feira para enfrentar o seu compatriota Laslo Djere (109º), que superou o alemão Jan-Lennard Struff por 3 sets a 2, parciais de 6/7 (7/9), 6/1, 6/7 (7/9), 6/4 e 6/2.

Um dos maiores vencedores do circuito internacional e atual campeão do torneio, Djokovic jamais foi superado nas duas primeiras rodadas do US Open. Contando somente os jogos de Grand Slam, ele ostenta 376 vitórias (recorde) e 50 derrotas em 75 competições deste nível.

Em quadra, a situação foi tranquila para o sérvio. Ele obteve duas quebras, fechou o duelo em 6/2, e abriu vantagem de 1 a 0 em sets. Na volta à quadra, o enredo foi parecido. Albot não confirmou o seu serviço e logo ficou em desvantagem. No entanto, o moldávio não demorou a reagir e empatou a partida no quarto game. Apesar da recuperação, a qualidade técnica do sérvio voltou a fazer a diferença e Djoko repetiu o placar da primeira parcial fazendo 2 a 0.

Mais determinado, Albot equilibrou o duelo no terceiro set. No entanto, com dificuldades nas devoluções, ele viu o número 2 do mundo fazer 4 a 3 e administrar a disputa para vencer a última parcial em 6/4 e definir o triunfo por 3 sets a 0.