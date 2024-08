S&P Global rebaixa previsão dos preços do minério para US$ 104/t no 2º semestre

A S&P Global rebaixou a previsão para os preços de minério de ferro para US$ 104,00 por tonelada métrica seca (dmt) no segundo semestre deste ano, com base nas expectativas mais "frouxas" em relação a commodity nos próximos meses. A previsão anterior era de US$ 105 dmt no terceiro trimestre e de US$ 110 dmt no quarto trimestre. A média anual se mantém em US$ 110,84/dmt.

Em agosto, o preço do minério de ferro Platts IODEX 62% Fe caiu para US$ 95,25 por tonelada métrica seca, refletindo preocupações sobre a demanda da China no contexto de um aumento no fornecimento de minério de ferro por via marítima, o que levou a S&P a reavaliar as previsões de preço para o próximo semestre. A desaceleração no setor de manufatura da China e problemas no mercado imobiliário estão afetando a demanda de aço.

A analista sênior de pesquisa de Metais e Mineração da S&P Global Commodity Insights, Tamara Thorne, avalia que a produção de aço na China deve diminuir no segundo semestre, o que vai reduzir as importações de minério de ferro para um crescimento anual de 2,2%, alcançando 1.207 milhões de toneladas métricas em 2024.

Thorne avalia que embora o apoio do governo chinês à economia do país deva minimizar o impacto na demanda por aço, espera-se que exportações mais fortes reduzam os preços do minério de ferro no segundo semestre, com uma previsão de média de US$ 104,00 por tonelada métrica seca.

Para 2028, a expectativa é que o balanço comercial global marítimo mostre superávits crescentes, impulsionados pelo início do projeto de minério de ferro de Simandou na Guiné e por aumentos no Brasil e na Austrália, levando os preços a diminuir até US$ 80 por tonelada métrica seca.

Sobre importações, embora o minério de ferro da China tenham subido para 102,9 milhões de toneladas métricas em julho, a S&P espera uma redução devido a cortes na produção de aço nos próximos meses.