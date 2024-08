Na Alemanha, índice GFK de confiança do consumidor para setembro cai para -22

O sentimento do consumidor alemão enfraqueceu mais uma vez, aumentando as preocupações de que a maior economia da Europa não conseguirá viver uma recuperação sustentada neste ano. A pesquisa do instituto GfK aponta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha caiu a -22 pontos para setembro, ante -21,8 pontos para agosto. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo FactSet, que previam melhora para -18,4 pontos.

As expectativas de renda para os próximos 12 meses também caíram significativamente, arrastando o indicador geral para baixo, aponta o Gfk. O instituto se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte.

A economia alemã estava apostando em uma recuperação nos gastos do consumidor para escapar de uma crise. O Produto Interno Bruto (PIB) mostrou queda de 0,1% no segundo trimestre e, à medida que a inflação recua e o Banco Central Europeu (BCE) corta as taxas de juros, diminui a expectativa de que o crescimento possa acelerar no restante de 2024.

*Com informações de Dow Jones Newswires.