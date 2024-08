CBF confirma e Grêmio volta à Arena contra o Atlético-MG no domingo, às 11h

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu o pedido do Grêmio e confirmou o jogo com o Atlético-MG para este domingo, às 11h, em partida que marca o retorno do time gaúcho a Porto Alegre. O jogo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Arena do Grêmio ainda não conta com energia elétrica e deve fazer uso de gerador para abastecer alguns pontos estratégicos do estádio, como banheiro, bares e corredores. O jogo, por outro lado, será na base da luz natural. A carga de ingressos será para 12,7 mil torcedores.

Como o estádio ainda está em obras, após sofrer com as enchentes que aterrorizaram toda Porto Alegre, os torcedores estarão concentrados no anel inferior da Arena. O intuito do Grêmio é aumentar a capacidade gradativamente.

"Vamos voltar a jogar no nosso estádio às 11h da manhã, contra o Atlético-MG, em um gramado que não sabemos como vamos encontrar, sem refletor, com uma capacidade mínima de torcedores. Vamos continuar sendo prejudicados. A única notícia boa é que vamos voltar a jogar próximos da nossa torcida depois de muito tempo, mas mesmo assim com muito prejuízo", disse Renato Gaúcho.

O Grêmio jogou pela última vez na sua Arena no dia 20 de abril, quando venceu o Cuiabá por 1 a 0. De lá até o momento atual, o time se revezou entre vários estádios, dentre eles, o Centenário, em Caxias do Sul, e o Couto Pereira, em Curitiba.

Após derrotar o Criciúma, no último domingo, por 1 a 0, o Grêmio subiu ao 13º lugar do Brasileirão, com 27 pontos, abrindo cinco do Vitória, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.