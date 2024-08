Ex-BC doa R$ 100 mil a campanha de Tabata e R$ 260 mil a outros 6 candidatos

O ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga doou R$ 100 mil para a campanha da candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB). O economista, que comandou o BC de 1999 a 2003, na gestão Fernando Henrique Cardoso, já destinou neste ano R$ 360 mil reais para sete candidaturas em São Paulo, Rio de Janeiro e Embu das Artes (SP).

É a segunda vez que ele doa recursos para a candidata: na primeira, destinou R$ 100 mil para a campanha de reeleição de Tabata na Câmara, em 2022. Armínio faz parte do grupo de conselheiros da parlamentar e atuou diretamente na montagem do plano de governo de Tabata para a prefeitura.

A primeira contribuição de Armínio com uma candidatura neste ano foi o envio de R$ 30 mil para a campanha do vereador Abidan Henrique (PSB), que concorre à reeleição na Câmara Municipal de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Único nome de oposição ao atual prefeito da cidade, Ney Santos (Republicanos), Abidan chegou a ser cassado após denunciar o prefeito, mas teve seu mandato restituído pelo STF.

Neste ano, Armínio também contribuiu com cinco candidaturas à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O economista doou R$ 30 mil para a candidatura da professora de matemática da UFRJ Tatiana Roque, do PSB. Além dela, os candidatos Flávio Valle, Joyce Trindade e Salvino Oliveira - do PSD, mesmo partido do prefeito Eduardo Paes - receberam R$ 50 mil cada. O vereador Pedro Duarte, do Novo, que disputa a reeleição, também recebeu R$ 50 mil de Armínio.