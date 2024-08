Canadá endurece regras para programa de trabalhadores estrangeiros, com aumento do desemprego

O Canadá planeja tornar mais rígidas as regras para a contratação de trabalhadores estrangeiros temporários, ao mesmo tempo em que reverte as medidas contra a pandemia que visavam a combater a escassez de mão de obra no país. O endurecimento das regras ocorre em meio ao aumento da taxa de desemprego canadense, que ficou estável em 6,4% em julho.

O governo federal canadense introduziu nesta segunda-feira, 26, várias medidas para reduzir seu programa de trabalhadores estrangeiros temporários e alertou que outras medidas podem ser tomadas para garantir que os empregadores priorizem os trabalhadores canadenses, investindo em toda a gama de mão de obra disponível, incluindo jovens e pessoas com deficiência.

A partir do final de setembro, Ottawa se recusará a processar avaliações de impacto sobre o mercado de trabalho de empregadores que apresentem seus casos de contratação de trabalhadores estrangeiros para empregos de baixa remuneração em áreas metropolitanas com uma taxa de desemprego de 6% ou mais. Exceções serão feitas para empregos na agricultura, processamento de alimentos e peixes, construção civil e saúde, informou o governo.

Os empregadores serão limitados a contratar não mais do que 10% de sua força de trabalho total por meio do programa de trabalhadores estrangeiros quando as funções exigirem salários baixos, e a duração máxima de contratação de trabalhadores por meio dessa categoria será reduzida pela metade, para um ano.

O governo federal do Canadá disse ainda que continuará monitorando as condições do mercado de trabalho e que introduzirá outras mudanças no programa de contratação de estrangeiros nos próximos meses. Nos próximos 90 dias, será feita uma nova revisão total do programa, que poderá resultar em restrições a trabalhadores estrangeiros temporários com salários altos, a aplicações existentes de avaliação de impacto no mercado de trabalho em que um emprego não tenha sido preenchido e aos setores que agora têm exceções, inclusive para áreas rurais.