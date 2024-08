'Caminhão de dinheiro' que governo botou no RS já deu resultado no Caged, afirma Marinho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou nesta segunda-feira, 26, que o "caminhão de dinheiro" que o governo colocou no Rio Grande do Sul já deu resultado nos números da geração de emprego no Estado, em referência aos investimentos em infraestrutura e auxílio às vítimas das chuvas.

Mais cedo, Marinho disse que os números nacionais do Caged, a serem anunciados na quarta-feira, 28, "vêm bem" e detalhou que isso se repete no Rio Grande do Sul, depois de números de baixa nas vagas formais do Estado em maio e junho.

Embora tenha pontuado a recuperação da região afetada pelas chuvas a jornalistas, ele não quis antecipar os números.