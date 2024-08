Conmebol define tabela das quartas da Libertadores com São Paulo x Botafogo no horário nobre

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira a tabela das quartas de final da Copa Libertadores, na qual cinco times brasileiros estarão envolvidos, sendo dois confrontos nacionais. Botafogo x São Paulo será realizado nos dias 18 e 25 de setembro, no horário nobre das 21h30, com transmissão pela tevê aberta.

O primeiro compromisso ocorre no Rio, possivelmente no Engenhão, enquanto a definição fica para o MorumBis e a TV Globo transmitirá as duas partidas, Havia a possibilidade de Fluminense e Flamengo também passarem na emissora, mas isso não ocorrerá de acordo com as datas e horários desses jogos.

A abertura das quartas de final terá o River Plate, grande rival das equipes brasileiras, diante do Colo-Colo em duas terças-feiras. Argentinos e chilenos jogam nos dias 17 (Santiago) e 24 (Buenos Aires, ambos às 21h30).

Já Fluminense e Atlético-MG, apesar de também entrarem em campo na quarta-feira, atuarão na abertura do dia, às 19 horas. No dia 18, o embate está agendado para o Maracanã, onde o atual campeão tentará abrir vantagem. A definição ocorre em Belo Horizonte, no dia 25.

Por fim, estão os jogos do Flamengo, ambos às quintas-feiras. Os cariocas recebem o Peñarol, no Maracanã, dia 19 de setembro, e depois definem sua vida no Centenário de Montevidéu, no dia 26. Ambos os jogos ocorrem às 19 horas.

Assim como em todo mata-mata da Libertadores, os gols fora de casa não valem como critério de desempate e em caso de igualdade de pontos e saldo, a definição sai na disputa por penalidades.