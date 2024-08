Dívida externa bruta estimada é de US$ 364,392 bilhões em julho, aponta BC

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 364,392 bilhões em julho, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta segunda-feira, 26, pela instituição.

De acordo com as estimativas do BC, a dívida externa era de US$ 360,506 bilhões em junho.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 269,764 bilhões em julho, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 94,628 bilhões.

Fluxo cambial

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 2,487 bilhões em agosto, até a última quarta-feira, informou o Banco Central. Esse saldo é resultado de um fluxo financeiro negativo em US$ 3,539 bilhões, compensado parcialmente pela entrada líquida de US$ 1,052 bilhão pelo canal comercial.

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 29,409 bilhões e vendas de US$ 32,948 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, houve importações de US$ 13,232 bilhões e exportações de US$ 14,284 bilhões. Dentro das exportações, estão inclusos US$ 2,192 bilhões de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,502 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 8,586 bilhões em demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 4,562 bilhões em agosto, até o dia 21.