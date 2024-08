Gaza: negociação para cessar-fogo e libertação de reféns continuarão no Cairo nos próximos dias

As negociações em busca de um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns por parte do Hamas neste domingo (25) terminaram sem acordo, segundo uma autoridade do governo dos Estados Unidos. Contudo, o diálogo diplomático continuará nos próximos dias, em um esforço de superação dos obstáculos para que a guerra tenha uma pausa de pelo menos algumas semanas.

Equipes de negociadores com patente mais baixa continuarão no Cairo para se reunirem com mediadores dos Estados Unidos, do Catar e do Egito, com a esperança de remover as recentes barreiras para que um acordo seja firmado. A autoridade do governo americano ressaltou que foram "construtivas" as conversações que ocorreram desde a quinta-feira, 22, e destacou que todas as partes estão trabalhando para "alcançar um acordo final e implementável."

Os desdobramentos das negociações para o cessar-fogo em Gaza continuarão a ocorrer depois que Israel e o Hezbollah trocaram pesada artilharia no início do domingo, mas decidiram moderar os ataques para evitar que uma guerra maior envolva diversos países no Oriente Médio. Fonte:Associated Press.