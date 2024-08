Belo nega traição de Gracyanne Barbosa e admite romance com outra em casamento

O cantor Belo negou que a influenciadora Gracyanne Barbosa tenha o traído. Neste sábado, 24, o artista revelou que ele e Gracyanne já estavam separados na época em que a influenciadora se envolveu com um personal trainer. Ele ainda admitiu também ter vivido um romance com outra pessoa.

A declaração foi dada pelo cantor durante uma participação no Sabadou com Virginia, programa do SBT. Questionado se perdoaria uma traição, Belo respondeu: "Eu perdoaria porque aquilo não foi traição. Nós estávamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, estávamos muito mais 'para lá do que para cá'."

O artista confirmou que os dois ainda mantêm contato e uma amizade. "Tem um carinho, tem um respeito. E eu perdoaria, sim. Onde há amor, há esperança", disse.

O ex-casal anunciou a separação após 16 anos de união em abril. À época, Gracyanne admitiu ter mantido um caso com o personal trainer Gilson de Oliveira enquanto estava com Belo.

Desde então, porém, ela também defende nas redes sociais e em entrevistas que a relação já estava próxima do fim. "Várias pessoas disseram que eu não precisava falar tudo, que poderia ter omitido, negado, mas para quê? Durante anos, eu passei por muita coisa calada, levei culpa do que não fiz, fui 'apedrejada' por causa dos outros, sempre calada pra poupar certas coisas, para não gerar mais confusão", afirmou.

No início do mês, a influenciadora anunciou que deixou a mansão onde morava com o artista no Rio de Janeiro. Gracyanne expressou o desejo de, futuramente, se mudar para São Paulo.