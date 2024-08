Preta Gil comunica novo diagnóstico: 'câncer voltou em 4 lugares diferentes'

A cantora Preta Gil, de 50 anos, comunicou, neste domingo, 25, ter recebido um novo diagnóstico durante a retomada de seu tratamento oncológico. Em um vídeo publicado no Instagram, Preta informou que "o câncer voltou em quatro lugares diferentes". Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio - com uma metástase - e no ureter - com um nódulo.

O diagnóstico veio enquanto Preta realizava exames periódicos na etapa de remissão da doença no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. "O diagnóstico é mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto", disse. Ela contou que ficará em casa por 12 dias para, depois, retornar ao hospital.

"Eu estou uma outra Preta em 2024. Cheia de vontade de viver, com muita energia, com muito amor. ... Eu estou realmente melhor para enfrentar esses tumores dessa vez", disse. A artista afirmou que pretende não parar de trabalhar durante essa nova etapa do tratamento.

A cantora publicou registros da quimioterapia após comunicar a retomada do tratamento contra o câncer na última quinta, 22. A artista filmou amigos e familiares que foram visitá-la no hospital neste sábado, 24.

"Tenho muita coisa para dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo em que estarei mais fortalecida", escreveu em um story no Instagram, se referindo aos seus seguidores. "Já agradeço a todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação."

Preta recebeu a visita da irmã, Bela Gil, no primeiro dia. No domingo, 25, ela mostrou que estava acompanhada de nomes como os atores Thardelly Lima e José Loreto. "Quando estamos no hospital, não tem aquele 'povo' que vem para nos animar? Hoje contratei os dois, Patati e Patatá", brincou sobre os artistas.

Na quinta, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal por meio de um comunicado no Instagram. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico", dizia a nota.

A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.