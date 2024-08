Napoli se recupera de derrota dolorosa da estreia e vence o Bologna por 3 a 0 pelo Italiano

O Napoli se recuperou da surra de 3 a 0 para o Hellas Verona na estreia do Campeonato Italiano ao superar o Bologna, neste domingo, por 3 a 0, no Estádio Diego Maradona. Com o resultado, os napolitanos pulam para a 11ª posição na tabela, enquanto o Bologna permanece em 17º.

A equipe napolitana pressionou os visitantes desde o início do jogo, principalmente através de jogadas de Giacomo Raspadori, dando trabalho ao goleiro Skorupski. O Bologna, sempre que tinha a bola, tentava diminuir o ritmo do jogo. Mas aos 45 minutos, em ação rápida do ataque do Napoli, Di Lorenzo entrou na área e abriu o placar para os anfitriões com assistência de Kvaratskhlia.

O segundo tempo viu o Bologna tentando criar para chegar ao gol, mas a equipe perdia a bola para os donos da casa atacarem em velocidade e com perigo à meta de Skorupski. Aos 30, Kvaratskhlia ampliou o placar depois de passe de Rrahmani. Depois do gol, o Napoli tratou de gerenciar o tempo para esperar o final do jogo e garantir os três pontos. Nos acréscimos, o argentino Giovani Simeone ainda anotou outro, definindo o placar após passe do brasileiro David Neres.

Na próxima rodada, o Napoli enfrenta o Parma, em casa, no sábado, às 15h45 (horário de Brasília). O Bologna terá o Empoli pela frente no Estádio Renato Dall'Ara, também no sábado, às 13h30.

Em uma partida movimentada, a Roma teve como adversário o Empoli neste domingo no Estádio Olímpico e perdeu por 2 a 1. O time da capital italiana começou o jogo pressionando o visitante, que se revelou perigoso nos contra-ataques e marcou aos 45 minutos, com Gyasi, depois de cruzamento de Pezzella.

Os romanos voltaram para o segundo tempo dispostos a virar a partida e tiveram uma chance com um chute forte de Pellegrini no travessão aos sete minutos. Mas, aos 16 minutos, Lorenzo Colombo pegou de jeito na bola e superou o goleiro Svilar: 2 a 0 para o Empoli em pleno Estádio Olímpico. A Roma tentou reagir adiantando as linhas ofensivas, e só foi diminuir aos 35 minutos, com Shomurodovi, depois de cruzamento de Baldanzi.

A Roma viaja a Turim para encarar a Juventus no próximo domingo às 15h45 no Allianz Stadium. Já o Empoli enfrenta o Bologna fora de casa neste sábado às 13h30 no Estádio Renato Dall'Ara.

O Torino venceu a Atalanta por 2 a 1 (gols de Ilic e Adams para os donos da casa e Retegui para os visitantes) no Estádio Olímpico Grande Torino e segue em segundo na classificação. Na próxima rodada, a equipe vai enfrentar o Venezia, na sexta-feira às 13h30 (horário de Brasília). Já a Atalanta (em oitavo) encara a Inter de Milão - também na sexta, às 15h45 - no Estádio Giuseppe Meazza.

A Fiorentina empatou sem gols em casa com o Venezia e permanece em décimo lugar - com dois pontos - na tabela, enquanto os visitantes estão na 17ª posição - com um ponto conquistado. O time de Florença enfrenta o Monza no próximo domingo à 13h30. O Venezia terá pela frente o Torino no Estádio Pierluigi Penzo nesta sexta, às 13h30.