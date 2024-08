Liverpool vence fácil o Brentford por 2 a 0 e mantém 100% de aproveitamento no Inglês

O Liverpool jogou pela primeira vez na temporada no Anfield e não desapontou os torcedores neste domingo. A equipe venceu com sobras o Brenford por 2 a 0 na segunda rodada do Campeonato Inglês e está em quarto na classificação, com seis pontos. Com a derrota, o Brentford segue na décima posição, com três pontos.

O jogo começou com os anfitriões pressionando o time adversário em seu campo defensivo. Mesmo assim, o Brentford conseguia escapar para o ataque, deixando muito espaço atrás, até que em um contra-ataque o Liverpool abriu aos 12 minutos. Salah roubou a bola na frente da área defensiva, Jota ficou com a bola e correu. Ele acionou Luis Díaz pela esquerda, o colombiano entrou na área e chutou cruzado para marcar no seu centésimo jogo pelo clube.

O jogo permaneceu aberto, com o Brentford superando a marcação do Liverpool, que aproveitava os contra-ataques para levar perigo ao gol de Flekken, mas sem muita produtividade de ambas as partes. O primeiro tempo terminou com 52% de posse de bola para o Liverpool contra 48% do Brentford.

No segundo tempo, a equipe da casa voltou disposta a ampliar a vantagem ocupando o campo dos visitantes. Salah era acionado, mas não conseguia dar sequência às jogadas. Aos quatro minutos, Mbeumo finalizou, mas não acertou o gol de Alisson. O Brentford saía para o contra-ataque com um jogo competitivo, mas insuficiente para ameaçar. Até que aos dez minutos, Collins finalizou no alvo, mas a chance foi defendida pela equipe do novo técnico, o holandês Arne Slot.

O Liverpool seguia na pressão, mas desperdiçava as chances criadas ou parava no goleiro Flekken. Aos 25, depois de muita insistência, Salah anotou o dele. Ele recebeu livre na entrada da área e tocou por cima do goleiro para ampliar: 2 a 0.

Os donos da casa não se deram por satisfeitos e continuaram em cima do Brentford, cujos jogadores pareciam atordoados e se defendiam com linhas baixas muito próximas. Mas, conforme o tempo passou, eles tiraram o pé do acelerador e trataram de administrar o placar. Apenas no segundo tempo, o Liverpool teve 14 chances de anotar contra três dos visitantes. Prostrado, o Brentford não mostrava forças para tentar marcar ao menos um gol.

No domingo, o Liverpool vai a Manchester enfrentar o United às 12h (de Brasília) pela terceira rodada. Já o Brentford encara o Southampton no Gtech Community Stadium às 11h.