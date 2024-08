Endrick marca seu primeiro gol no Real Madrid com 10 minutos em campo

Endrick precisou de dez minutos para fazer seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid. O atacante brasileiro de 18 anos entrou em campo contra o Valladolid neste domingo aos 41 minutos do segundo tempo e marcou quando o cronômetro marcava 6 minutos de acréscimos no Santiago Bernabéu.

Endrick recebeu passe de Brahim Diaz. Invadiu a área, superou a marcação de dois rivais e bateu forte de direita no canto esquerdo do goleiro Hein. Foi o terceiro gol na vitória do Real Madrid sobre o Valladolid por 3 a 0 pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

Com o gol, o brasileiro se tornou o estrangeiro mais jovem a marcar pelo Real Madrid na história do Campeonato Espanhol. O ex-atacante do Palmeiras tem 18 anos e 35 dias.

O gol de Endrick selou a primeira vitória do time de Madri na competição. Após o empate em 1 a 1 com o Mallorca na primeira rodada, o Real jogou diante da torcida pela primeira vez e chegou à vitória com gols no segundo tempo.

Aos 5 minutos, Valverde cobrou falta no canto esquerdo do goleiro do Valladolid. Brahim marcou o segundo aos 43 minutos após lançamento longo. Ele invandiu a área e tocou na saída do goleiro, a meia altura.

Enfrentando a concorrência para entrar no ataque do Real de astros como Mbappé, Vini Jr. e Rodrygo, Endrick deixou uma excelente primeira impressão no Santiago Bernabéu.