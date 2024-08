Chelsea ganha a 1ª no Inglês ao golear o Wolverhampton por 6 a 2, com 3 gols de Madueke

Depois de perder na estreia do Campeonato Inglês, o Chelsea conseguiu uma reação contundente ao golear o Wolverhampton por 6 a 2 neste domingo no Molineux Stadium. O atacante Madueke, de 22 anos, marcou três vezes em 14 minutos no segundo tempo.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, mexeu no time que perdeu por 2 a 0 do atual tetracampeão Manchester City na primeira rodada. Logo no primeiro lance da partida, o time de Londres abriu o placar. Após bola levantada na área do Wolverhampton, o brasileiro Matheus Cunha tentou o corte de cabeça, mas a bola sobrou para Nico Jackson que, sem marcação, cabeceou para o gol aos 2 minutos.

Apesar da goleada, Matheus Cunha teve uma boa atuação. Foi dele o gol que empatou o jogo em 1 a 1. Aos 27 minutos, o brasileiro recebeu, dentro da área, assistência Ait Nouri e bateu de primeira, de pé direito. O atacante ainda teve um gol anulado.

O Chelsea voltou a ter vantagem no final do primeiro tempo, aos 45 minutos. Após lançamento longo, Nico Jackson consegui tocar para Palmer, que percebeu o goleiro José Sá adiantado e tocou por cobertura. Um golaço.

Quando parecia que o Chelsea iria para os vestiários em vantagem, o time da casa novamente empatou. Em cobrança de falta frontal, a bola foi levantada na área do Chelsea, Tobi tocou para o centro e Larsen esticou a perna direita para fazer 2 a 2.

No segundo tempo, o Chelsea foi dominante, mantendo a pressão na marcação alta.

Madueke fez o primeiro de seus três gols, todos com assistência de Palmer, logo aos 4 minutos. Pelo lado direito, ele finalizou de pé esuqerdo, a bola desviou em Ait Nouri e tirou o goleiro do lance.

Nove minutos depois, novamente em uma jogada construída pelo lado direito do ataque, Madueke finalizou desta vez de pé direito. O terceiro gol de Madueke aconteceu após a defesa do Wolverhampton ser pressionada e perder a bola e seguiu o mesmo roteiro dos anteriores: passe de Palmer para Madueke pela direita e finalização forte.

Madueke foi alvo da torcida Wolverhampton por uma publicação nas redes sociais na noite de sábado. "Tudo neste lugar é uma m*", escreveu o atacante, referindo-se à cidade de Wolverhampton. Ele apagou a postagem depois.

Com a vitória consolidada, o Chelsea não finalizou mais no alvo até os 80 minutos, quando em um rápido contra-ataque o português Pedro Neto foi a linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para o centro da área, onde chegava o compatriota João Félix, que bateu de primeira e fez 6 a 2. Os portugueses começaram no banco e entraram na segunda etapa.

O Chelsea volta a jogar na quinta-feira pela Liga Conferência contra o Servette, na Suíça. No jogo de ida, o time inglês venceu por 2 a 0 no Stamford Bridge. Pelo Campeonato Inglês, o Chelsea joga em casa, no domingo contra o Crystal Palace.

Após duas derrotas, o Wolverhampton busca seus primeiros pontos contra o Nottingham Forest, no estádio do rival, no sábado.