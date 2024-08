Suspeito sírio de 26 anos confessa ataque com faca em festival na Alemanha

O principal suspeito do ataque com faca que matou três pessoas em um festival na cidade de Solingen, na Alemanha, confessou ser responsável pelo ataque às autoridades, informou a polícia local em um comunicado divulgado neste domingo, 25.

O homem, um sírio de 26 anos, foi preso e agora é alvo de investigações que apuram o envolvimento nos acontecimentos. Além das vítimas fatais, pelo menos outras oito pessoas ficaram feridas, cinco de forma grave.

Pouco antes da prisão do homem, o Estado Islâmico havia assumido a responsabilidade pelo ataque. O grupo extremista disse em seu site de notícias que o agressor tinha como alvo os cristãos e que, como um "soldado do Estado Islâmico", ele realizou os ataques na sexta-feira à noite "para vingar os muçulmanos na Palestina e em todos os lugares". A alegação do IS não pôde ser verificada imediatamente e não forneceu nenhuma evidência para as afirmações.

Autoridades também chegaram a apreender um adolescente de 15 anos na manhã de sábado sob suspeita de que ele sabia sobre o ataque planejado e não informou as autoridades. Apesar disso, ficou constatado que ele não era o agressor.

O "Festival da Diversidade", que marca o 650º aniversário da cidade de Solingen, começou na sexta-feira e deveria durar até domingo, com vários palcos nas ruas centrais oferecendo atrações como música ao vivo e acrobacias. O município tem cerca de 160.000 habitantes e está localizada perto de cidades maiores como Colônia e Duesseldorf.