Atlético-GO faz gol de pênalti nos acréscimos, derrota o Juventude e respira no Brasileirão

O Atlético-GO conquistou duas vitórias consecutivas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Juventude por 2 a 1, neste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi marcado por uma arbitragem confusa, com uma expulsão de cada lado e um pênalti marcado no minuto final da partida.

Com o resultado, o time goiano chegou aos 20 pontos e ganha um fôlego na luta contra o rebaixamento. O Juventude ficou com 27 e perdeu grande oportunidade de se aproximar do G-6 da competição.

O primeiro tempo foi pegado, com três cartões amarelos, mas fraco tecnicamente. Atlético-GO e Juventude encontram dificuldades para criar jogadas insinuantes e perigosas. Ambos os times tentaram se aproveitar da bola parada ou dos lançamentos para dentro da área, sem sucesso.

Nos minutos finais, o Atlético arriscou um pouco mais e chegou em uma cabeçada de Hurtado, que parou na defesa de Gabriel. O goleiro ainda pegou mais uma, aos 39, após arremate perigoso de Luiz Fernando. O Juventude, no entanto, conseguiu suportar a pressão e levou a igualdade para o intervalo.

No segundo tempo, o Atlético foi com tudo para o ataque e abriu o marcador. Aos quatro, Janderson chutou, o goleiro Gabriel deu rebote, e Hurtado completou para o gol. Luiz Fernando, logo na sequência, teve a chance de fazer o segundo, mas Gabriel salvou mais uma.

O Juventude era mais discreto e encontrou muita dificuldade em chegar com perigo. Aos 23, após cobrança de escanteio de Jean Carlos, Danilo Boza chutou em cima de Romão. O time gaúcho cresceu ainda mais a partir dos 33, quando Bruno Tubarão levou o segundo amarelo e foi expulso.

O fim da partida foi ainda mais eletrizante. Com um jogador a mais, o Juventude conseguiu buscar o empate. Aos 45, Jean Carlos cobrou escanteio fechado, Diego Gonçalves desviou e mandou para o gol.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, Zé Marcos fez falta em Jorginho e foi expulso. No lance seguinte, Jean Carlos derrubou Jorginho dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Aos 55, Alejo Cruz bateu e confirmou o triunfo do time goiano.

Na próxima rodada, o Atlético-GO visita o Cruzeiro no domingo, às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 18h30, o Juventude recebe o Internacional, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 JUVENTUDE

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney (Baralhas) e Campbell (Jorginho); Janderson (Alejo Cruz), Hurtado (Emiliano Rodríguez) e Luiz Fernando (Haller). Técnico: Umberto Louzer.

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Dudu Vieira (Davi Góes/Edson Carioca), Luís Oyama e Nenê (Jean Carlos); Marcelinho (Lucas Barbosa), Carrillo e Erick (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Hurtado, aos quatro, Diego Gonçalves, aos 45, e Alejo Cruz, aos 55 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Janderson, Jorginho e Rhaldney (Atlético-GO); Danilo Boza, Dudu Vieira, Luís Oyama, Nenê e Zé Marcos (Juventude).

CARTÕES VERMELHOS - Bruno Tubarão (Atlético-GO); Zé Marcos (Juventude).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).