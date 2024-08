Raya brilha, Arsenal supera Aston Villa e continua com 100% de aproveitamento no Inglês

O Arsenal conquistou sua segunda vitória consecutiva neste início de Campeonato Inglês ao derrotar o Aston Villa por 2 a 0, neste sábado, no Villa Park, pela 2ª rodada. O grande nome da partida foi o goleiro Raya, que protagonizou uma defesa a nível de cinema. Já os gols foram marcados por Trossard e Partey.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos mesmos seis pontos de Manchester City e Brighton, os únicos a vencerem os dois jogos até aqui. O Aston Villa, por sua vez, conheceu a sua primeira derrota e acabou caindo seis posições. É o 11º colocado, com três pontos.

"Pedra no sapato" do Arsenal na temporada passada, quando venceu os dois jogos do Inglês, o Aston Villa não conseguiu repetir o desempenho e parou na sólida defesa do adversário e no goleiro Raya, destaque da partida.

Apesar de jogar fora de casa, o Arsenal teve a posse de bola no primeiro tempo, mas criou pouco e quase não ameaçou a meta de Emiliano Martínez. O goleiro fez uma grande defesa, aos 15 minutos, quando Saka apareceu entre os zagueiros finalizou com muito perigo. Dibu mergulhou no canto esquerdo para impedir o gol.

Apostando em jogadas de contra-ataque, o Aston Villa conseguiu chegar aos 24. Ollie Watkins recebeu dentro da área e jogou rente à trave esquerda. No entanto, as defesas se sobressaíram no primeiro tempo e o placar ficou inalterado.

O Aston Villa voltou para o segundo disposto a tirar o zero do placar e viu Raya protagonizar um milagre. Aos oito, Onana disparou um belo chute de fora da área e mandou no travessão. Watkins pegou a sobra e emendou um "peixinho". O goleiro do Arsenal fez uma defesa espetacular.

A resposta do Arsenal aconteceu bem quando o Aston Villa vivia o seu melhor momento dentro da partida. Aos 21, após bela jogada pela direita, Trossard ficou com a bola dentro da área e chutou rasteiro para surpreender Martínez e inaugurar o marcador.

Atrás do placar, o Aston Villa precisou sair da defesa e acabou sendo castigado. Thomas Partey recebeu de Saka, ajeitou o corpo e chutou com precisão para fazer 2 a 0. O gol foi uma espécie de "ducha de água fria"no time da casa, que não conseguiu mais esboçar reação e acabou conhecendo a sua primeira derrota na competição.

O Arsenal volta a campo no sábado, às 8h30, pelo horário de Brasília, diante do Brighton, no Emirates Stadium. No mesmo dia, às 11h, o Aston Villa visita o Leicester, no King Power Stadium.