Tite tem alta após passar mal na altitude, mas não dirige o Flamengo contra o Bragantino

Internado desde sexta-feira em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro depois de ter sofrido uma arritmia cardíaca na altitude, quando o Flamengo jogou contra o Bolívar, em La Paz, na quinta-feira, o técnico da equipe, Tite, recebeu alta na manhã deste sábado.

Já em casa, o treinador deve permanecer em repouso por recomendação médica durante 48 horas e, portanto, não vai estar à beira do gramado no domingo. O Flamengo enfrenta, às 20h, o Bragantino, no Maracanã, pelo Brasileiro.

Matheus Bachi, filho de Tite e auxiliar do time, vai comandar o treino deste sábado e vai estar à frente da equipe no jogo contra o clube de Bragança Paulista. Na quarta colocação no Brasileiro, com 41 pontos, a equipe rubro-negra tenta a reabilitação diante de sua torcida após sofrer uma goleada de 4 a 1 para o Botafogo. A expectativa é que o treinador retorne às atividades na segunda-feira, como informado em nota pelo Flamengo.

TITE NÃO PRECISOU DE CIRURGIA

O treinador começou a se sentir mal na noite de quinta-feira, após a entrevista coletiva da partida contra o Bolívar, em La Paz, que fica a 3.650 metros acima do nível do mar, pela Libertadores. Com dores no peito, palpitação e dificuldade para respirar Tite foi atendido ainda no vestiário.

Lá, foi verificado que o técnico estava com a frequência cardíaca elevada, e assim identificada a arritmia cardíaca. Os médicos do clube deram uma medicação venosa e, com a situação controlada, o Flamengo monitorou a volta de Tite no avião, com suporte médico.

Ao chegar no Rio o treinador foi encaminhado para o hospital para realizar uma série de exames que confirmaram o diagnóstico de arritmia cardíaca. Apesar de ter sido cogitada uma intervenção cirúrgica, o procedimento não foi necessário, tendo sido feito apenas o tratamento medicamentoso.